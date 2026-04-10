Сборная Украины может вернуться к тренировочному процессу в Украине

Сборная Украины по футболу уже четвертый год подряд проводит тренировки и домашние матчи за пределами страны. Причиной этого является полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, из-за которой ситуация с безопасностью не позволяет проводить игры на территории государства.

Руководство УАФ рассматривает возможность проведения следующего учебно-тренировочного сбора национальной сборной Украины на территории страны. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Смотрите также Известный инсайдер раскрыл сумму призовых, которые потеряла сборная Украины из-за провала со шведами

Что известно о возможных тренировках в Украине?

Речь идет о подготовительном этапе перед июньскими товарищескими матчами, один из которых, вероятно, проведут против сборной Дании.

Если этот вариант будет реализован, базой для национальной команды может стать рекреационный 5-звездочный комплекс Emily Resort.

Что известно о матче с Данией?