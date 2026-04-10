Руководство УАФ рассматривает возможность проведения следующего учебно-тренировочного сбора национальной сборной Украины на территории страны. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Что известно о возможных тренировках в Украине?
Речь идет о подготовительном этапе перед июньскими товарищескими матчами, один из которых, вероятно, проведут против сборной Дании.
Если этот вариант будет реализован, базой для национальной команды может стать рекреационный 5-звездочный комплекс Emily Resort.
Что известно о матче с Данией?
Сборная Украины по футболу рассматривает возможность проведения товарищеского матча против сборной Дании в июне 2026 года.
По информации журналиста Владимира Зверова, есть серьезная вероятность такого поединка, поскольку обе команды не квалифицировались на ЧМ-2026. Точная дата и место проведения пока согласовываются.
Официального подтверждения от Украинской ассоциации футбола (УАФ) по этому матчу пока не было.