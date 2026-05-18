Мальдера назвал свой тренерский штаб в сборной Украины
- Итальянец Андреа Мальдера стал главным тренером сборной Украины, а в его штаб вошли Паскуале Каталано, Тарас Степаненко и Владимир Езерский.
- Мальдера имеет опыт работы в украинской сборной, а Езерский комментирует назначение как позитивный шаг для развития украинского футбола.
Украинская ассоциация футбола вместе с президентом Андреем Шевченко представила нового главного тренера сборной Украины. Это событие состоялось 18 мая в Доме футбола.
Итальянец Андреа Мальдера возглавил сборную как главный тренер. Он также представил свой тренерский штаб, сообщает 24 Канал.
Кто вошел в тренерский штаб Мальдеры?
По словам Мальдеры, вместе с ним в сборную присоединится итальянец Паскуале Каталано. Главный тренер назвал его своим другом, с которым разделяет схожие футбольные идеи и которому полностью доверяет.
В то же время наставник отметил, что стремится окружить себя украинскими специалистами. Мальдера официально подтвердил, что в его команду войдет Тарас Степаненко.
Это человек, которого я тренировал, человек, который имеет чрезвычайные ценности, который чрезвычайно привязан к украинскому футболу, понимает ценность, которую несет в себе эта форма украинского игрока. И мне очень хотелось бы, чтобы он смог передать эти ценности молодым игрокам,
– объяснил свой выбор главный тренер.
Также в штаб войдет Владимир Езерский, который сейчас работает с юношескими сборными. Мальдера отметил, что не работал с ним раньше, но много слышал о его высоких человеческих и профессиональных качествах.
Как Езерский прокомментировал назначение Мальдеры?
Владимир Езерский прокомментировал свое назначение для Tribuna.com.
Разговор состоялся несколько дней назад, и сейчас это официально подтверждено,
– отметил Езерский.
Он добавил, что очень рад присоединиться к штабу сборной.
Я прекрасно знаю Мальдеру, ведь когда он пять лет работал в штабе Шевченко, я параллельно возглавлял молодежную сборную. Мы много общались, и мне приятно, что такой современный тренер возглавляет национальную команду. Его опыт поможет развитию как сборной, так и украинского футбола,
– сказал тренер.
На вопрос о своей роли в штабе он ответил: "Думаю, официальное лицо сможет более подробно это объяснить".
Что известно о новом тренерском штабе?
- Андреа Мальдера ранее работал в сборной Украины с 2016 по 2021 год главным аналитиком и помощником Андрея Шевченко, дойдя с командой до 1/4 финала Евро-2020. Перед Евро сделал татуировку с украинским трезубцем и флагом. Работал помощником Роберто Де Дзерби в Брайтоне и Марселе. Планирует жить в Украине во время работы главным тренером.
Владимир Езерский – легендарный украинский защитник, играл за Динамо, Днепр, Шахтер и другие клубы. В составе сборной Украины провел 39 матчей и дошел до четвертьфинала Чемпионата мира 2006 года.
Тарас Степаненко играл за Шахтер с 2010 по 2025 год, выиграв 10 чемпионских титулов. За сборную Украины провел 87 матчей. После короткого выступления в турецком Эюпспоре в начале года подписал контракт с Колосом.