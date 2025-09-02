Сборная Украины будет бойкотировать Кубок мира 2025 в Париже: в чем причина
- Сборная Украины может бойкотировать Кубок мира 2025 года по художественной гимнастике, который состоится в Париже.
- Федерация гимнастики Украины мониторит список участников международных соревнований и будет принимать меры против тех, кто не соответствует критериям нейтрального статуса.
Кубок мира 2025 по художественной гимнастике стартует 13 сентября во Франции. Сборная Украины может бойкотировать участие на соревнованиях в Париже из-за допуска россиян.
Ирина Дерюгина рассказала о возможном бойкоте Кубка мира 2025 года по художественной гимнастике со стороны украинской команды. Причина заключается в допуске россиянки Ангелины Мельниковой, сообщает 24 канал со ссылкой на Forbes.
Почему Украина будет бойкотировать Кубок мира?
Дело в том, что Ангелина Мельникова выступает в составе ЦСКА, клуба, который непосредственно находится в подчинении Министерства обороны России. Кроме того, гимнастка весной 2025 года баллотировалась на выборы в Воронеже от "Единой России".
Отметим, что Мельникова публично поддержала российскую агрессию в сторону Украины. Спортсменка в социальных сетях делилась контентом о войне, пользуясь символом "Z".
Ирина Дерюгина выразила свою позицию относительно участия россиян и белорусов на Кубке мира в Париже. Президент Федерации гимнастики Украины заявила, что украинские спортсменки не приедут на турнир, если FIG не рассмотрит жалобу ФГУ.
Дерюгина отметила, что Федерация гимнастики Украины постоянно мониторит состав участников международных соревнований, а также то, соответствуют ли они критериям, которые установила Международная федерация гимнастики.
Если будет выявлено отклонение от критериев присвоения нейтрального статуса в отношении конкретных спортсменов, ФГУ будет принимать все возможные меры, чтобы предотвратить участие таких спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Эти меры включают подачу заявлений в Международную федерацию гимнастики с требованием лишить нейтрального статуса тех спортсменов, чье поведение и действия не соответствуют критериям нейтральности,
– сказала Дерюгина.
Ирина Дерюгина подчеркнула, что Федерация гимнастики Украины будет подавать протесты в адрес организаторов турниров. Также ФГУ будет принимать подобные меры в отношении спортсменов, не соответствующих нормам FIG.
Что нужно для "нейтрального" статуса?
Спортсмен из России и Беларуси не должен поддерживать войну в Украине, а также не должен использовать символы – "Z", "V" и другие связанные с войной.
Атлеты не должны иметь связей с силовыми структурами или быть членами команд, которые финансируются армией или другими подобными ведомствами.
При получении спортсменом "нейтрального" статуса действует запрет на использование флагов и других государственных символов.