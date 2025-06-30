Сборная Украины покидает первый дивизион командного чемпионата Европы в первом дивизионе

Сборная Украины по легкой атлетике по итогам командного чемпионата Европы в Мадриде. Команде не хватило всего несколько очков.

В 37 дисциплинах наши спортсмены набрали 231 очко и заняли 14-е место среди 16 команд. Поэтому команда не сохранила место в первом дивизионе турнира, пишет 24 канал.

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Не получили место в высшем дивизионе

До сохранения места в элитном дивизионе не хватило лишь 13,5 очков, именно столько отделяло Украину от 13-й позиции в общем зачете.

Несмотря на неутешительный общий результат, украинские легкоатлеты показали достойные выступления в индивидуальных соревнованиях. В течение соревнований в Мадриде спортсмены шесть раз поднимались на подиум. В целом Украину представляли 43 атлета, которые выступили в 19 дисциплинах.

Например, 29 июня Ярослава Магучих победила в прыжках в высоту, а Артур Фельфнер получил серебро в метании копья. Также ранее, 27 июня, Михаил Кохан показал первый результат в метании молота, Владислав Шепелев финишировал третьим в тройном прыжке, а Александр Погорелко стал вторым в забеге на 400 метров.

Отметим, что кроме Украины элитный дивизион покидают также Финляндия и Литва. Места в первом дивизионе займут Бельгия, Норвегия и Словения, которые стали призерами второго дивизиона.