У 37 дисциплінах наші спортсмени набрали 231 очко та посіли 14-те місце серед 16 команд. Через це команда не зберегла місце в першому дивізіоні турніру, пише 24 канал.

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Не отримали місце у вищому дивізіоні

До збереження місця в елітному дивізіоні не вистачило лише 13,5 очка, саме стільки відділяло Україну від 13-ї позиції у загальному заліку.

Попри невтішний загальний результат, українські легкоатлети показали достойні виступи в індивідуальних змаганнях. Протягом змагань у Мадриді спортсмени шість разів підіймалися на подіум. Загалом Україну представляли 43 атлети, які виступили у 19 дисциплінах.

Наприклад, 29 червня Ярослава Магучіх перемогла у стрибках у висоту, а Артур Фельфнер здобув срібло в метанні списа. Також раніше, 27 червня, Михайло Кохан показав перший результат у метанні молота, Владислав Шепелєв фінішував третім у потрійному стрибку, а Олександр Погорілко став другим у забігу на 400 метрів.

Відзначимо, що окрім України елітний дивізіон покидають також Фінляндія та Литва. Місця в першому дивізіоні займуть Бельгія, Норвегія та Словенія, які стали призерами другого дивізіону.