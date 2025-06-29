"Синьо-жовті" здобули перемогу над суперницями з Угорщини. Таким чином українки підняли над головою третій в історії національної команди трофей Золотої Євроліги, повідомляє 24 канал.

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Результат матчу Україна – Угорщина

Жіноча збірна України, завдяки провалу спортсменок з Угорщини на самому старті фінального матчу, виграла перший сет з – 25:16. Навіть тайм-аут, який брав тренер суперниць, не допоміг врятувати ситуацію.

У другому сеті угорські волейболістки оговтались та нав'язали боротьбу нашим спортсменками, вигравши з рахунком 25:23. Українки не розгубились та забрали третю партію – 25:15.

Цікаво. Фінал Золотої Євроліги-2025 став третім для жіночої збірної України з волейболу. Останній тріумф був у 2023 році, а до цього "синьо-жовті" вигравали у 2017 році.

У четвертому сеті збірна України влаштувала справжнє побиття для представниць Угорщини. "Синьо-жовті" впевнено знищили опоненток та тріумфували у Золотій Євролізі-2025.

Нагадаємо, що на шляху до трофея збірна України обіграла Швецію у півфіналі жіночої Золотої Євроліги-2025. "Синьо-жовті" здобули впевнену перемогу над суперницями.