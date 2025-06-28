"Синьо-жовті" впевнено перемогли суперниць за підсумками трьох сетів. Тепер жіноча збірна України зіграє у фіналі турніру проти Угорщини, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Су*а бл***": український волейболіст вилаявся через рішення судді в матчі з Кубою
Результат матчу Україна – Швеція
Жіноча збірна України перемогла Швецію з рахунком 3:0. "Синьо-жовті" з самого початку матчу взяли ініціативу у свої руки та довели гру до перемоги, маючи комфортну перевагу з відривом у шість очок.
У другому сеті Швеція намагалась зламати хід подій та лідирувала – 16:10. Згодом українки скоротили відставання до мінімуму, а вже за рахунку 17:20 "синьо-жовті" показали неймовірну гру, вирвавши перемогу у сеті – 25:20.
Потім у третьому сеті збірна України довела справу до перемоги та вийшла у фінал жіночої золотої Євроліги-2025. "Синьо-жовті" зіграють у вирішальному матчі вперше за два роки.
Цікаво. Жіноча збірна України втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги. Обидва попередні "синьо-жовті" виграли – 2017 та 2023 роки.
Вирішальний матч турніру між Україною та Угорщиною відбудеться у неділю 29 червня. Початок гри о 20:00 за київським часом.
Раніше повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу перемогла Японію у Лізі націй. "Синьо-жовті" завдали поразки одній з найкращих команд світу.