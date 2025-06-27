У п'ятницю, 27 червня, відбувся матч 7-го туру Ліги націй з волейболу, в якому Україна грала проти Японії. Це була перша в історії очна зустріч суперників, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Україна – Японія

Збірна Японії є одним з лідерів розіграшу Ліги націй. У світовому рейтингу "самураї" займають четверте місце. Тож матч проти такого сильного суперника став гарною нагодою перевірити власні сили.

У першому сеті українці мали перевагу 24:23, але японці виграли три останні розіграші – 24:26.

Дві наступні сети були за "синьо-жовтими" – 25:17 та 25:18. Суперник у четвертій партії зрівняв рахунок у матчі, вигравши партію – 25:22.

Все вирішилося на тайбрейку, де українці завдяки характеру здобули перемогу – 15:13. Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Ковальов, який набрав 21 очко.

До речі, це друга поспіль перемога підопічних Рауля Лосано.

Україна – Японія 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 23:25, 15:13)

У турнірній таблиці Ліги націй Україна піднялася на четверту сходинку. В активі "синьо-жовтих" чотири перемоги та три поразки.

Свій наступний поєдинок збірна України проведе 29 червня. Суперником буде Болгарія, яка в таблиці Ліги націй йде 10-ю.

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