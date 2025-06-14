Матч Ліги націй між збірними України та Куби виявився дуже щільним. На майданчику точилася рівна боротьба, у якій жоден із суперників не хотів поступатися, пише 24 Канал.

До теми Україна у яскравому 5-сетовому матчі здолала Кубу в Лізі націй з волейболу: відеоогляд гри

Український волейболіст розлютився на суддю

В одному з моментів український волейболіст затягнув із подачею, яка тривала понад вісім секунд. Через таку прикру помилку очко дісталося збірній Кубі.

Діагональний нападник "синьо-жовтих" Василь Тупчій емоційно відреагував на цей епізод, скориставшись нецензурною лексикою.

"Су*а бл***", – вигукнув Тупчій на адресу судді.

Відео емоційної реакції Тупчія

Нагадаємо, що за підсумком п'яти сетів збірна України перемогла Кубу з рахунком 3:2. Це друга поспіль підопічних Рауля Лосано.

У першому історичному поєдинку в Лізі націй українці розгромили бронзового призера Олімпіади-2025 збірну США (3:0). Найрезультативнішим гравцем став Василь Тупчій, який набрав 16 очок.