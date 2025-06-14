Матч Лиги наций между сборными Украины и Кубы оказался очень плотным. На площадке шла равная борьба, в которой ни один из соперников не хотел уступать, пишет 24 Канал.

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Украинский волейболист разозлился на судью

В одном из моментов украинский волейболист затянул с подачей, которая длилась более восьми секунд. Из-за такой досадной ошибки очко досталось сборной Кубы.

Диагональный нападающий "сине-желтых" Василий Тупчий эмоционально отреагировал на этот эпизод, воспользовавшись нецензурной лексикой.

"Су*а бл***", – выкрикнул Тупчий в адрес судьи.

Видео эмоциональной реакции Тупчия

Напомним, что по итогу пяти сетов сборная Украины победила Кубу со счетом 3:2. Это вторая подряд победа подопечных Рауля Лосано.

В первом историческом поединке в Лиге наций украинцы разгромили бронзового призера Олимпиады-2025 сборную США (3:0). Самым результативным игроком стал Василий Тупчий, который набрал 16 очков.