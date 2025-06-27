В пятницу, 27 июня, состоялся матч 7-го тура Лиги наций по волейболу, в котором Украина играла против Японии. Это была первая в истории очная встреча соперников, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Украина – Япония

Сборная Японии является одним из лидеров розыгрыша Лиги наций. В мировом рейтинге "самураи" занимают четвертое место. Поэтому матч против такого сильного соперника стал хорошей возможностью проверить собственные силы.

В первом сете украинцы имели преимущество 24:23, но японцы выиграли три последних розыгрыша – 24:26.

Два следующих сета были за "сине-желтыми" – 25:17 и 25:18. Соперник в четвертой партии сравнял счет в матче, выиграв партию – 25:22.

Все решилось на тайбрейке, где украинцы благодаря характеру одержали победу – 15:13. Самым результативным игроком матча стал Илья Ковалев, который набрал 21 очко.

Кстати, это вторая подряд победа подопечных Рауля Лосано.

Украина – Япония 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 23:25, 15:13)

В турнирной таблице Лиги наций Украина поднялась на четвертую строчку. В активе "сине-желтых" четыре победы и три поражения.

Свой следующий поединок сборная Украины проведет 29 июня. Соперником будет Болгария, которая в таблице Лиги наций идет 10-й.

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