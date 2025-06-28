"Сине-желтые" уверенно победили соперниц по итогам трех сетов. Теперь женская сборная Украины сыграет в финале турнира против Венгрии, сообщает 24 канал.

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Результат матча Украина – Швеция

Женская сборная Украины победила Швецию со счетом 3:0. "Сине-желтые" с самого начала матча взяли инициативу в свои руки и довели игру до победы, имея комфортное преимущество с отрывом в шесть очков.

Во втором сете Швеция пыталась сломать ход событий и лидировала – 16:10. Впоследствии украинки сократили отставание до минимума, а уже при счете 17:20 "сине-желтые" показали невероятную игру, вырвав победу в сете – 25:20.

Затем в третьем сете сборная Украины довела дело до победы и вышла в финал женской золотой Евролиги-2025. "Сине-желтые" сыграют в решающем матче впервые за два года.

Интересно. Женская сборная Украины в третий раз в истории сыграет в финале Золотой Евролиги. Оба предыдущих "сине-желтые" выиграли – 2017 и 2023 годы.

Решающий матч турнира между Украиной и Венгрией состоится в воскресенье 29 июня. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что мужская сборная Украины по волейболу победила Японию в Лиге наций. "Сине-желтые" нанесли поражение одной из лучших команд мира.