Украина может сыграть с Россией впервые с 2022 года

Сборная Украины по водному поло ведет борьбу за 5-8 места на Кубке мира по водному поло. Следующим соперником сине-желтых должна стать команда России, которая выступает в нейтральном статусе.

Такой сценарий пока не является окончательно подтвержденным, однако уже активно обсуждается. Потенциальная встреча может стать первой между командами с начала полномасштабной войны, сообщает 24 Канал.

Как это возможно?

Сборная Украины в четвертьфинале турнира уступила Грузии со счетом 9-20 и продолжила борьбу за "утешительные" места, сообщает сайт федерации водного поло.

В первом матче за 5-8 позиции "сине-желтые" проиграли Австралии 15-21, а россияне – румынам. Поэтому, согласно турнирной сетки, Украина и "нейтральные" должны сыграть между собой в поединке за 7-е место.

Матч запланирован на понедельник, 13 апреля. Начало в 16:00. Однако федерация водного поло пока не подтвердила, выйдут ли украинцы на эту игру.

Первая встреча с начала большой войны

Если этот поединок все же состоится, он может стать первым очным противостоянием Украины и России с 2022 года.

Из-за полномасштабного вторжения украинские команды в большинстве видов спорта избегают матчей с представителями страны-агрессора.

Российские телеграмм-каналы уже активно анонсируют предстоящее противостояние в водном поло.

