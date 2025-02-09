Словакия U-18 – Украина U-18 2:4

Шайбы: 1:0 – Мурин 05:47, 1:1 – Шевцов 14:12, 1:2 – Гапоненко 20:24, 1:3 – Кураев 19:31, 2:3 – Новак 02:18, 2:4 – Выставкин 03:59

8 февраля, украинские юноши одолели сверстников из Словакии. Победа во втором матче подряд обеспечила победу на соревнованиях, сообщает 24 канал.

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Как украинцы победили словаков

Матч против юношей из Словакии начался с удаления украинского хоккеиста Семена Стасюка на первой минуте противостояния. Игрок ударил соперника воротами "сине-желтых".

Несмотря на количественное преимущество словацкие хоккеисты не смогли реализовать свой шанс. Впоследствии сборная Украины получила еще одно удаление, но соперники также не воспользовались второй возможностью.

После того, как команды вернулись к игре, Словакия сумела забить шайбу на 6-й минуте матча. Впоследствии игроки юношеской сборной Украины смогли перевернуть игру, отличившись трижды в воротах соперника.

Словацкий хоккеист Новак сумел отыграть отставание в счете до одной шайбы. Однако Андрей Выставкин забросил четвертую шайбу "сине-желтых" в матче, которой хватило для победы.