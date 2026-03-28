Юношеская сборная Украины U–19 обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2026 года
- Юношеская сборная Украины U-19 обеспечила себе участие в Евро-2026, победив в элит-раунде квалификации.
- Андрей Шевченко поздравил команду с успешным выходом, подчеркнув важность развития молодых футболистов для будущих побед.
Команда Дмитрия Михайленко уже после второго тура гарантировала себе первое место в группе элитраунда. Украинцы стартовали квалификацию с минимальной победы над Северной Ирландией – 1:0, а во втором матче уверенно победили Казахстан – 3:0.
В параллельном матче второго тура Румыния и Северная Ирландия сыграли вничью – 0:0. Это гарантировало Украине первое место и путевку на Евро, ведь "сине-желтые" с шестью очками стали недосягаемыми для соперников, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Еще один провал сборной Украины: молодежка не смогла обыграть аутсайдера группы
Как выглядит турнирная таблица?
Казахстан с тремя очками идет вторым, но отстает от Украины из-за поражения в очной встрече. Румыния и Северная Ирландия имеют лишь по одному очку.
Турнирная таблица / Фото flashscore.ua
Для Украины это уже второй выход на юниорский чемпионат Европы за последние три года. В 2024 году украинцы дошли до полуфинала, что позволило им попасть на молодежный чемпионат мира 2025 года (U-20).
Сборная Украины U-19 стала первой командой, которая обеспечила себе участие в Евро-2026 через квалификационный этап. Кроме нее, в турнире сыграют хозяева соревнований – Уэльс и еще шесть победителей групп элит-раунда отбора.
Евро-2026 (U-19) состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля, а жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.
Что сказал Шевченко о выходе на Евро-2026?
Андрей Шевченко поздравил юношескую сборную Украины U-19 с выходом в финальную часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет.
Хочу поздравить нашу юношескую сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы. Команда Дмитрия Михайленко и Владимира Езерского смогла квалифицироваться на турнир, в котором сыграют восемь лучших команд Европы в возрастной категории до 19 лет,
– отметил Шевченко.
Президент УАФ пожелал успеха футболистам и тренерскому штабу, подчеркнув, что развитие юношеских сборных является приоритетом ассоциации.
Рост молодых футболистов – фундамент будущих больших побед украинского футбола,
– добавил он.
Как прокомментировал выход на Евро тренеры команды?
Пресс-служба УАФ опубликовала видео из раздевалки сборной Украины U-19, где сначала главный тренер Дмитрий Михайленко поблагодарил игроков за самоотдачу и отметил, что эта победа – важна как для команды, так и для всей Украины.
После него выступил ассистент главного тренера, Владимир Езерский, бывший защитник национальной сборной Украины. Он подчеркнул, что тренерскому штабу очень приятно наблюдать за отношением игроков к делу и их борьбой на поле.