Юнацька збірна України U–19 забезпечила собі участь у чемпіонаті Європи 2026 року

Команда Дмитра Михайленка вже після другого туру гарантувала собі перше місце в групі елітраунду. Українці стартували кваліфікацію з мінімальної перемоги над Північною Ірландією – 1:0, а у другому матчі впевнено перемогли Казахстан – 3:0.

У паралельному матчі другого туру Румунія та Північна Ірландія зіграли внічию – 0:0. Це гарантувало Україні перше місце та путівку на Євро, адже "синьо-жовті" з шістьма очками стали недосяжними для суперників, повідомляє 24 Канал.

Як виглядає турнірна таблиця?

Казахстан із трьома очками йде другим, але відстає від України через поразку у очній зустрічі. Румунія та Північна Ірландія мають лише по одному очку.

Турнірна таблиця / Фото flashscore.ua

Для України це вже другий вихід на юніорський чемпіонат Європи за останні три роки. У 2024 році українці дійшли до півфіналу, що дозволило їм потрапити на молодіжний чемпіонат світу 2025 року (U-20).

Збірна України U-19 стала першою командою, яка забезпечила собі участь у Євро-2026 через кваліфікаційний етап. Крім неї, у турнірі зіграють господарі змагань – Уельс та ще шість переможців груп еліт-раунду відбору.

Євро-2026 (U-19) відбудеться в Уельсі з 28 червня по 11 липня, а жеребкування фінального турніру заплановане на 16 квітня.

Що сказав Шевченко про вихід на Євро-2026?

Андрій Шевченко привітав юнацьку збірну України U-19 з виходом у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років.

Хочу привітати нашу юнацьку збірну з виходом у фінальну частину чемпіонату Європи. Команда Дмитра Михайленка та Володимира Єзерського змогла кваліфікуватися на турнір, у якому зіграють вісім найкращих команд Європи у віковій категорії до 19 років,

– зазначив Шевченко.

Президент УАФ побажав успіху футболістам та тренерському штабу, наголосивши, що розвиток юнацьких збірних є пріоритетом асоціації.

Зростання молодих футболістів – фундамент майбутніх великих перемог українського футболу,

– додав він.

Як прокоментував вихід на Євро тренери команди?