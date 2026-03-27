Попри статус фаворита, "синьо-жовті" під орудою іспанця Унаї Мельгоси не змогли взяти три очки, продовживши жахливу серію, повідомляє 24 Канал.

Як завершився матч молодіжних збірних Україна – Литва?

Перший тайм на арені у словацькому Кошице минув без голів, а після перерви українців вивів вперед Данило Кревсун, який на клубному рівні виступає за Боруссію Дортмунд.

Проте вже за десять хвилин литовці зрівняли рахунок і змогли втримати до фінального свистка результат, який їх повністю влаштовував – адже ця нічия стала для них лише другим набраним балом у групі при чотирьох поразках.

1:1 – турнірне становище українців, яке й так залишало бажати кращого, ще більш ускладнилося.

Команда вже п'ять ігор поспіль не здатна здобути перемогу: нічия з угорцями, три поспіль поразки, з яких одна у контрольній зустрічі, і ось тепер мирова з Литвою.



Україна – Литва / фото УАФ

Чи має шанси молодіжка вийти на Євро-2027?

Згідно з регламентом змагань, з групи, де грають 5 команд, лише одна виходить напряму на континентальну першість. Та ж команда, яка фінішує другою, крокує до плей-оф.

Після 5 турів Україна має лише 5 набраних очок і поступається 5 балами Хорватії, яка, до того ж, має матч в запасі. До лідерів турок аж 6 залікових пунктів.

Попереду залишилися ще три тури, а найближчий матч молодіжка проведе в один день з головною командою 31 березня. Суперниками будуть угорці, які у групі ще нижче нас.

Чому провал молодіжки викликає питання щодо майбутнього національної збірної?