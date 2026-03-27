Несмотря на статус фаворита, "сине-желтые" под руководством испанца Унаи Мельгосы не смогли взять три очка, продолжив ужасную серию, сообщает 24 Канал.

Как завершился матч молодежных сборных Украина – Литва?

Первый тайм на арене в словацком Кошице прошел без голов, а после перерыва украинцев вывел вперед Даниил Кревсун, который на клубном уровне выступает за Боруссию Дортмунд.

Однако уже через десять минут литовцы сравняли счет и смогли удержать до финального свистка результат, который их полностью устраивал – ведь эта ничья стала для них лишь вторым набранным баллом в группе при четырех поражениях.

1:1 – турнирное положение украинцев, которое и так оставляло желать лучшего, еще более осложнилось.

Команда уже пять игр подряд не способна одержать победу: ничья с венграми, три подряд поражения, из которых одно в контрольной встрече, и вот теперь мировая с Литвой.

Имеет ли шансы молодежка выйти на Евро-2027?

Согласно регламенту соревнований, из группы, где играют 5 команд, только одна выходит напрямую на континентальное первенство. Та же команда, которая финиширует второй, шагает в плей-офф.

После 5 туров Украина имеет лишь 5 набранных очков и уступает 5 баллами Хорватии, которая, к тому же, имеет матч в запасе. До лидеров турок аж 6 зачетных пунктов.

Впереди остались еще три тура, а ближайший матч молодежка проведет в один день с главной командой 31 марта. Соперниками будут венгры, которые в группе еще ниже нас.

Почему провал молодежки вызывает вопросы относительно будущего национальной сборной?