У паралельному матчі другого туру Румунія та Північна Ірландія зіграли внічию – 0:0. Це гарантувало Україні перше місце та путівку на Євро, адже "синьо-жовті" з шістьма очками стали недосяжними для суперників, повідомляє 24 Канал.
Як виглядає турнірна таблиця?
Казахстан із трьома очками йде другим, але відстає від України через поразку у очній зустрічі. Румунія та Північна Ірландія мають лише по одному очку.
Турнірна таблиця
Для України це вже другий вихід на юніорський чемпіонат Європи за останні три роки. У 2024 році українці дійшли до півфіналу, що дозволило їм потрапити на молодіжний чемпіонат світу 2025 року (U-20).
Збірна України U-19 стала першою командою, яка забезпечила собі участь у Євро-2026 через кваліфікаційний етап. Крім неї, у турнірі зіграють господарі змагань – Уельс та ще шість переможців груп еліт-раунду відбору.
Євро-2026 (U-19) відбудеться в Уельсі з 28 червня по 11 липня, а жеребкування фінального турніру заплановане на 16 квітня.
Що сказав Шевченко про вихід на Євро-2026?
Андрій Шевченко привітав юнацьку збірну України U-19 з виходом у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років.
Хочу привітати нашу юнацьку збірну з виходом у фінальну частину чемпіонату Європи. Команда Дмитра Михайленка та Володимира Єзерського змогла кваліфікуватися на турнір, у якому зіграють вісім найкращих команд Європи у віковій категорії до 19 років,
– зазначив Шевченко.
Президент УАФ побажав успіху футболістам та тренерському штабу, наголосивши, що розвиток юнацьких збірних є пріоритетом асоціації.
Зростання молодих футболістів – фундамент майбутніх великих перемог українського футболу,
– додав він.
Як прокоментував вихід на Євро тренери команди?
Пресслужба УАФ опублікувала відео із роздягальні збірної України U-19, де спочатку головний тренер Дмитро Михайленко подякував гравцям за самовіддачу та відзначив, що ця перемога – важлива як для команди, так і для всієї України.
Після нього виступив асистент головного тренера, Володимир Єзерський, колишній захисник національної збірної України. Він підкреслив, що тренерському штабу дуже приємно спостерігати за ставленням гравців до справи та їхньою боротьбою на полі.