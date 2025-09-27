В 2019 году юношеская сборная Украины по футболу совершила громкую сенсацию. Команда Александра Петракова стала чемпионом мира U-20 на турнире в Польше.

Очередной юношеский чемпионат мира стартует в Чили. На турнир съехались 24 лучшие сборные всего мира в возрастной категории U-20. Среди них есть и сборная Украины, сообщает 24 Канал.

Как Украина выиграла ЧМ-2019?

Наша страна уже имеет опыт победы на юношеском Мундиале. В 2019 году Украина под руководством Александра Петракова сенсационно выиграла ЧМ, одолев в финале Южную Корею (3:1).

Украина выиграла чемпионат мира U-20 в 2019 году: смотреть видео

Болельщики возлагали большие надежды на ту команду, что она станет основой для национальной сборной. Однако реальность для некоторых оказалась менее приятной. 24 Канал рассказывает, как сложилась судьба чемпионского состава "сине-желтых".

АНДРЕЙ ЛУНИН (вратарь)

На ЧМ-2019: 6 матчей, 2 клинчатых удара

Где сейчас: Реал Мадрид (Испания)



Андрей Лунин довольствуется статусом игрока запаса в Реале / фото Getty Images

Основной вратарь той сборной построил, пожалуй, наиболее успешную карьеру. Андрей уже тогда был кипером Реала, однако по большей части ездил в аренды. Сейчас же Лунин постоянно в составе "бланкос", однако явно проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа. Да и в сборной выбор тренера в основном в пользу Трубина.

ВЛАДИСЛАВ КУЧЕРУК (вратарь)

На ЧМ-2019: 1 матч, 1 клиншит

Где сейчас: Виктория (Сумы)

Кучерук был дублером на ЧМ-2019 и только на один матч заменил Лунина, когда тот поехал на матч национальной сборной. В конце концов в будущем карьера Владислава не была яркой. Игрок не закрепился в Колосе и Черноморце, но нашел себя в Первой лиге. В прошлом сезоне в Прикарпатье, этого – в сумской Виктории.

ДМИТРО РИЗНИК (вратарь)

На ЧМ-2019: 0 матчей

Где сейчас: Шахтер (Донецк)



Дмитрий Ризнык стал основным вратарем Шахтера / фото Getty Images

На Мундиале Ризнык просидел все матчи на скамейке запасных, но йог дальнейшая карьера сложилась довольно хорошо. Так, Дмитрий не дорос до Реала, как Лунин. Однако кипер уже несколько лет является основным вратарем Шахтера и имеет интерес со стороны европейских клубов. Да и за сборную он уже дебютировал и планирует бороться за место в основе в дальнейшем.

ВАЛЕРИЙ БОНДАРЬ (защитник)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 0 голов, 0 ассистов, 3 клинча 3 клинча

Где сейчас: Шахтер (Донецк)



Валерий Бондарь имеет стабильную игровую практику в Шахтере / фото из инстаграма игрока

Валерий не только был капитаном той команды, а еще и провел все матчи ЧМ полностью. Именно в то время Валерий дебютировал за Шахтер и до сих пор остается в составе "горняков". К Бондаря нередко есть претензии у фанатов, однако он все равно остается основным в клубе. А вот в сборной Валерия имеет статус глубокого запасного.

АЛЕКСАНДР САФРОНОВ (защитник)

На ЧМ-2019: 4 матча, 0 голов, 0 ассистов, 2 клинча 2 клинча

Где сейчас: Униря (Румыния)

Сафронов не имел стабильного места в основе на том ЧМ и был подменой для других. В конце концов карьера покидала Александра по разным турнирам. В Днепре-1 закрепиться не удалось, а Десну пришлось оставить из-за расформирования клуба. Сафронов поиграл в Эстонии и Венгрии, а теперь пытается закрепиться в румынской Унире.

ДЕНИС ПОПОВ (защитник)

На ЧМ-2019: 6 матчей, 3 гола, 0 ассистов, 3 клинча 3 клинча

Где сейчас: Динамо (Киев)



Денис Попов является лидером защиты в Динамо / фото ФК Динамо

Попов был основным игроком на всем ЧМ и умудрился забить аж три гола. Впрочем из-за красной карточки в полуфинале Дэнс вынужденно пропустил решающую игру. По примеру Бондаря центрбек также остался верен своему клубу и закрепился в основе Динамо. Правда, частые травмы не дают ему возможности играть стабильно.

ОЛЕГ ВЕРЕМИЕНКО (защитник)

На ЧМ-2019: 0 матчей

Где сейчас: СК Полтава

Универсальный защитник был глубоким запасным на победном ЧМ, поэтому на поле так и не вышел. После того турнира Веремеенко неудачно попробовал себя в Карпатах и Рухе, после чего заиграл в хмельницком Подолье. А этим летом Олега под основу подписала СК Полтава, которая повысилась в УПЛ.

ВИКТОР КОРНИЕНКО (защитник)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 0 голов, 0 ассистов, 3 клинча 3 клинча

Где сейчас: Шахтер (Донецк)

Корниенко подавал большие надежды в те времена. Он не только был основным на ЧМ, а еще и быстро начал прогрессировать в Шахтере. Более того, Виктор еще и забил за национальную сборную в одном из двух матчей. К сожалению, тяжелая травма выбила его из ритма и на прежний уровень он так и не вернулся. Шансов заиграть в Шахтере у него нет, надо искать новую команду.

ДАНИЛО БЕСКОРОВАЙНЫЙ (защитник)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 0 голов, 0 ассистов, 3 клинча 3 клинча

Где сейчас: Полесье (Житомир)

Даниил также был игроком основы у Петракова, ведь Украина тогда играла в три центрбека. После того Мундиаля Бескоровайный поездил по зарубежным клубам Словакии и Казахстана, а в 2023-м вернулся на Родину в Кривбасс. Сейчас же центрбек выступает за Полесье, где пока имеет статус игрока ротации.

ЮХИМ КОНОПЛЯ (защитник)

На ЧМ-2019: 6 матчей, 0 голов, 4 ассиста, 3 клинча 3 клинча

Где сейчас: Шахтер (Донецк)



Ефим Конопля сумел заиграть в сборной Украины / фото Getty Images

Ефим стал наиболее успешным среди чемпионов 2019 года именно в составе национальной сборной. Правый защитник стал игроком основы у Реброва и уже забил два гола в 23-х матчах. Да и в Шахтере "рыжий" также имеет постоянное игровое время и борется за место в основе с Винисиусом Тобиасом. Вероятно, у игрока еще есть шанс поехать на повышение в Европу.

ИГОРЬ СНУРНИЦИН (защитник)

На ЧМ-2019: 1 матч, 0 голов, 0 ассистов, 0 клиншитов

Где сейчас: Металлист 1925 (Харьков)

Карьеру Снурницына можно назвать довольно посредственной. На ЧМ Игорь не имел определяющей роли в команде, а на клубном уровне не имел постоянного места в основе Олимпика, Зари и Кривбасса. Сейчас же игрок играет Металлист 1925, но в этом сезоне не сыграл еще ни одного матча за "быков".

МАКСИМ ЧЕХ (полузащитник)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 0 голов, 0 ассистов

Где сейчас: Оболонь (Киев)

Чех завоевал место в основе команды U-20 только по ходу турнира. Он был важным винтиком в команде Петракова и сделал неплохую карьеру в Мариуполе. Впрочем в 2022-м команда исчезла, а игрок оказался в Азербайджане. После года в сабаиле Максим вернулся домой в Карпаты, а сейчас стал игроком основы в Оболони.

ГЕОРГИЙ ЦИТАИШВИЛИ (полузащитник)

На ЧМ-2019: 5 матчей, 1 гол, 1 ассист

Где сейчас: Метц (Франция)



Георгий Цитаишвили решил выступать за сборную Грузии / фото из инстаграма игрока

Цитаишвили стал настоящей звездой в сборной Петракова. Пиком славы Георгия стал финальный супергол в решающем матче против корейцев. К сожалению, на клубном уровне Георгий не смог закрепиться в Динамо и начал ездить по арендам – Черноморец, Ворскла, Лех, Висла, Гранада, а теперь Метц. Кроме того. вингер сменил футбольное гражданство и уже наиграл 26 матчей за сборную Грузии.

АЛЕКСЕЙ ХАХЛЕВ (полузащитник)

На ЧМ-2019: 4 матча, 0 голов, 0 ассистов

Где сейчас: СК Полтава

Хахлев подавал большие надежды и существенно помог Украине на том Мундиале. Однако клубная карьера получается у него посредственной. Только в Минае хавбек имел стабильную игровую практику, тогда как в Карпатах и Заре не был основным. Сейчас Хахлев пытается реанимировать карьеру в стане новичка УПЛ Полтавы.

СЕРГЕЙ БУЛЕЦА (полузащитник)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 3 гола, 2 ассиста

Где сейчас: Александрия



Сергей Булеца не смог заиграть в Динамо / фото ФК Александрия

Вместе с Цитаишвили Булеца был вингером, который организовывал атаки нашей команды. На его счету пять результативных действий на том Мундиале. В клубной карьере его судьба похожа чем-то с Гио. Сергей не заиграл в Динамо, но периодически неплохо проявлял себя в арендах (Днепр-1, Заря, Заглембе). Этим же летом игрок окончательно оставил киевлян и стал игроком Александрии. К слову, хавбек уже успел забить в УПЛ как раз Динамо.

КИРИЛЛ ДРИШЛЮК (полузащитник)

На ЧМ-2019: 5 матчей, 0 голов, 1 ассист

Где сейчас: Заря (Луганск)

Кирилл первые два матча на ЧМ пропустил, но потом стал игроком основы у Петракова. А вот в клубной карьере Дышлюка достижений немного. Он не всегда имел игровую практику. Футболист долго пытался закрепиться в Александрии, ездил в аренду в Спартак из Юрамалы, а теперь уже несколько лет является игроком ротации в Заре.

АЛЕКСЕЙ КАЩУК (полузащитник)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 0 голов, 1 ассист

Где сейчас: Карабах (Азербайджан)



Алексей Кащук является игроком запаса в Карабахе / фото Getty Images

Довольно неоднозначно складывается карьера у Кащука, но по сравнению с другими героями той команды это можно назвать успехом. Алексей на самом ЧМ не всегда выходил в основе. В похожем стиле проходит и его клубная карьера. В Мариуполе он нередко оставался в запасе, но помог с практикой Сабаху. После этого Алексея позвал обратно Шахтер, но попытка получилась провальной. Сейчас еще вингер является игроком ротации у Карабаха, но это не помешало ему забить победный гол Трубину в матче ЛЧ против Бенфики.

НИКОЛАЙ МУСОЛИТИН (полузащитник)

На ЧМ-2019: 2 матча, 0 голов, 0 ассистов

Где сейчасбез клуба

Именно у Мусолитина Дрышлюк и выиграл конкуренцию во время ЧМ-2019. В конце концов и карьера Мусолитина после Мундиаля получилась неудачной. Игрок уже через ик покинул Черноморец и поездил по многим странным клубам вроде Валмиеры, Лехии, Пфорцхайма, Эстерсунда и Котвицы. Сейчас же Николай остается свободным агентом.

ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА (нападающий)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 2 гола, 0 ассистов

Где сейчас: Эпицентр (Каменец-Подольский)



Владислав Супряга попал в "черную" серию после ЧМ-2019 / фото Getty Images

Карьера Супряги – настоящая трагедия. Футболист подавал большие надежды в Днепре-1 и зажег на ЧМ, оформив дубль в финале. Однако переход в динамо де-факто сломал нападающему карьеру. Владислав не заиграл в Киеве, а после гола Генту в 2020-м началась его ужасная "сухая" серия в пять лет. Аренды в Сампдорию или Зарю не принесли Супряге уверенности. Лишь недавно форвард сумел остановить эту серию, забив за Эпицентр в УПЛ. Однако о возвращении на солидный уровень Владиславу, к сожалению, сейчас нечего и мечтать.

ДАНИЛО СИКАН (нападающий)

На ЧМ-2019: 6 матчей, 4 гола, 0 ассистов

Где сейчас: Трабзонспор (Турция)



Даниил Сикан три года был основным форвардом Шахтера / фото Getty Images

Сикан и Супряга были конкурентами по позиции на ЧМ и эту борьбу в основном выигрывал первый. В конце концов он стал лучшим бомбардиром Украины на том Мундиале. Клубная карьера у Сикана сложилась лучше чем у Супряги, хотя свой период кризиса тоже был. Игрок периодически сверкал в Мариуполе и неудачно съездил в немецкую Ганзу. Однако лучше всего Даниил заиграл с переходом в Шахтер в 2022-м. За три сезона он забил 29 голов и прошлой зимой перебрался в Трабзонспор. Пока что Сикан там игрок ротации.

ДЕНИС УСТИМЕНКО (нападающий)

На ЧМ-2019: 3 матча, 0 голов, 0 ассистов

Где сейчас: Оболонь (Киев)

На том ЧМ Сикан и Супряга настолько были в ударе, что даже три выхода на замену для Устименко можно назвать нормальным результатом. Денис построил свою клубную карьеру сугубо в УПЛ. Походы в Александрию и Кривбасс успешными не назовешь, тогда как в Минае футболист был основным. После посредственного сезона в Карпатах игрок уже второй год играет за Оболонь. Не всегда основным, но в этом сезоне форвард забил уже два гола.

АЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ (тренер)

На ЧМ-2019: 7 матчей, 6 побед, 1 ничья, 0 поражений

Где сейчас: без команды

Петраков стал национальным героем после "золота" на юношеском Мундиале. После турнира тренер снова перешел на более молодую возрастную категорию и имел все шансы в третий раз поехать на чемпионат мира U-20. Однако уход Андрея Шевченко из национальной сборной стал неожиданностью для УАФ.



Александр Петраков получил возможность поработать с национальной сборной / фото Getty Images

Именно поэтому летом 2021-го Александру Васильевичу доверили главную команду страны. Сначала все складывалось неплохо. Тренер вывел Украину в стыковые матчи в отборе на ЧМ-2022 и начал там с победы над Шотландией. Однако поражение от Уэльса в решающем матче надломило тренера.

После этого Петраков еще и неудачно выступил в Лиге наций и покинул сборную. В 2023-м коуч неожиданно возглавил сборную Армении. Но и там все получилось по похожему сценарию. После успешного начала команда стала проваливаться и Петракова отправили в отставку. Уже почти год как тренер остается без работы.