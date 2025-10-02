Состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026: кого вызвал Ребров
- Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026.
- В заявку не попали травмированные Роман Яремчук и Александр Зинченко.
- Сборная Украины сыграет против Исландии 10 октября и против Азербайджана 13 октября.
Сергей Ребров определился со списком игроков, которые будут играть в ближайших матчах сборной Украины. Нашей команде необходимо спасать турнирное положение в группе.
Сборная Украины по футболу готовится к очередным матчам квалификации на чемпионат мира-2026. Накануне октябрьского сбора Сергей Ребров объявил заявку команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
К теме Украина рекордно низко упала в рейтинге ФИФА во времена Реброва: на каком месте сборная
Кого вызвал Ребров?
В нее попали 25 игроков, среди которых нет нескольких лидеров. Роман Яремчук продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил еще в августе.
Кроме того, перед международной паузой повреждение получил Александр Зинченко в матче за Ноттингем Форест. Зато стоит отметить возвращение двух полузащитников в сборную.
В список тренера попали Владимир Бражко и Руслан Малиновский. Оба в последний раз вызывались в сборную еще осенью 2024 года. Последний имеет в своем активе 66 матчей и 7 голов за команду согласно данным Transfermarkt.
Состав сборной Украины на октябрьские матчи:
- ВРАТАРИ: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье).
- ЗАЩИТНИКИ: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье).
- ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Руслан Малиновский (Дженоа).
- НАПАДЧИКИ: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).
- РЕЗЕРВ: Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба – Динамо), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба – Шахтер), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловеров (Сток Сити).
Напомним, что сборная Украины должна провести два матча в октябре в рамках отбора на ЧМ-2026. Уже 10-го числа подопечные Реброва сыграют на выезде против Исландии, тогда как 13-го "примут" в Кракове Азербайджан.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Украина после двух туров имеет в своем активе лишь одно очко в отборе на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
- В своей квалификационной группе "сине-желтые" занимают третье место в группе. Лидером является Франция с шестью баллами, тогда как у Исландии – три очка.
- Напрямую на Мундиаль попадет победитель группы. В свою очередь команда, занявшая второе место в квартете, получит путевку в плей-офф.
- Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 команд.