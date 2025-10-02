Сергей Ребров определился со списком игроков, которые будут играть в ближайших матчах сборной Украины. Нашей команде необходимо спасать турнирное положение в группе.

Сборная Украины по футболу готовится к очередным матчам квалификации на чемпионат мира-2026. Накануне октябрьского сбора Сергей Ребров объявил заявку команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Кого вызвал Ребров?

В нее попали 25 игроков, среди которых нет нескольких лидеров. Роман Яремчук продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил еще в августе.

Кроме того, перед международной паузой повреждение получил Александр Зинченко в матче за Ноттингем Форест. Зато стоит отметить возвращение двух полузащитников в сборную.

В список тренера попали Владимир Бражко и Руслан Малиновский. Оба в последний раз вызывались в сборную еще осенью 2024 года. Последний имеет в своем активе 66 матчей и 7 голов за команду согласно данным Transfermarkt.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи:

ВРАТАРИ : Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье).

: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье). ЗАЩИТНИКИ : Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье).

: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье). ПОЛУЗАЩИТНИКИ : Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Руслан Малиновский (Дженоа).

: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Артем Бондаренко (Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Руслан Малиновский (Дженоа). НАПАДЧИКИ : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона). РЕЗЕРВ: Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба – Динамо), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба – Шахтер), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловеров (Сток Сити).

Напомним, что сборная Украины должна провести два матча в октябре в рамках отбора на ЧМ-2026. Уже 10-го числа подопечные Реброва сыграют на выезде против Исландии, тогда как 13-го "примут" в Кракове Азербайджан.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026