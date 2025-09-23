Сборная Украины в октябре 2025 года проведет два матча отбора на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Реброва сыграют важные игры с Исландией и Азербайджаном, от которых зависит, сможет ли команда сыграть на ЧМ-2026.

Первым соперником "сине-желтых" в октябре станет команда Исландии. Бывший тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич в комментарии 24 каналу высказался относительно важного матча для сборной Украины.

Что Маркевич сказал о матче Исландия – Украина?

Футбольные эксперты и болельщики критикуют Реброва критикуют Реброва и требуют отставки тренера. Мирон Богданович поделился мыслями относительно того, надо ли национальной команде менять наставника.

Не знаю, за то меня не спрашивайте, это вопрос к руководству федерации, я откуда знаю. Я ничего не считаю, я знаю, что надо работать до конца,

– сказал Маркевич.

Матч с Исландией может стать решающим для дальнейшей судьбы Сергея Реброва во главе сборной Украины. Мирон Маркевич высказался относительно противостояния в Рейкьявике в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

"Борьба впереди. Я так понимаю, что сейчас нужно хорошо сыграть в Исландии, проигрыш то наверное недопустимо. Надо постараться взять там очки", – высказался Мирон Богданович.

Какое турнирное положение у сборной Украины?