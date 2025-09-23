Недопустимо, – Маркевич высказался о решающем матче для Реброва в сборной Украины
- Мирон Маркевич высказался о важном матче для сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2026.
- Маркевич отметил, что проигрыш в Исландии недопустим и сборной нужно постараться взять очки.
Сборная Украины в октябре 2025 года проведет два матча отбора на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Реброва сыграют важные игры с Исландией и Азербайджаном, от которых зависит, сможет ли команда сыграть на ЧМ-2026.
Первым соперником "сине-желтых" в октябре станет команда Исландии. Бывший тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич в комментарии 24 каналу высказался относительно важного матча для сборной Украины.
Что Маркевич сказал о матче Исландия – Украина?
Футбольные эксперты и болельщики критикуют Реброва критикуют Реброва и требуют отставки тренера. Мирон Богданович поделился мыслями относительно того, надо ли национальной команде менять наставника.
Не знаю, за то меня не спрашивайте, это вопрос к руководству федерации, я откуда знаю. Я ничего не считаю, я знаю, что надо работать до конца,
– сказал Маркевич.
Матч с Исландией может стать решающим для дальнейшей судьбы Сергея Реброва во главе сборной Украины. Мирон Маркевич высказался относительно противостояния в Рейкьявике в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.
"Борьба впереди. Я так понимаю, что сейчас нужно хорошо сыграть в Исландии, проигрыш то наверное недопустимо. Надо постараться взять там очки", – высказался Мирон Богданович.
Какое турнирное положение у сборной Украины?
Сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице отбора на чемпионат мира-2026 года. Подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе один зачетный балл.
На старте квалификации "сине-желтые" сыграли против Франции – поражение 0:2, а также с Азербайджаном – ничья 1:1.
Сборная Украины сыграет против Исландии – 10 октября, а уже через три дня встретится с Азербайджаном во второй раз – 13 октября.