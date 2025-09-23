Першим суперником "синьо-жовтих" у жовтні стане команда Ісландії. Колишній тренер Дніпра і Металіста Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився щодо важливого матчу для збірної України.

Що Маркевич сказав про матч Ісландія – Україна?

Футбольні експерти та вболівальники критикують Реброва і вимагають відставки тренера. Мирон Богданович поділився думками щодо того, чи треба національній команді змінювати наставника.

Не знаю, за то мене не питайте, це питання до керівництва федерації, я звідки знаю. Я нічого не вважаю, я знаю, що треба працювати до кінця,

– сказав Маркевич.

Матч з Ісландією може стати вирішальним для подальшої долі Сергія Реброва на чолі збірної України. Мирон Маркевич висловився стосовно протистояння у Рейк'явіку в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 року.

"Боротьба попереду. Я так розумію, що зараз потрібно добре зіграти в Ісландії, програш то напевно недопустимо. Треба постаратися взяти там очки", – висловився Мирон Богданович.

Яке турнірне становище у збірної України?