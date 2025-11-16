Сборная Украины вышла в плей-офф к чемпионату мира-2026
- Сборная Украины вышла в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.
- Подопечные Сергея Реброва победили Исландию в решающем матче (2:0).
Украина удачно отыграла решающий матч отбора на Мундиаль. Команда Сергея реброва вышла в плей-офф к чемпионату мира-2026.
Сборная Украины удачно отыграла последний матч групповой стадии квалификации на чемпионат мира-2026. Наша команда встречалась в Варшаве со сборной Исландии, сообщает 24 Канал.
Как Украина прошла в плей-офф?
"Сине-желтых" устраивала только победа, ведь исландцы опережали нашу команду по разнице мячей. Долгое время счет не был открытым.
Однако Украина все же дожала соперника в конце встречи. На 83-й минуте счет открыл Александр Зубков, а в компенсированное время Исландию добил гол Алексея Гуцуляка.
Таким образом сборная Украины финишировала на втором месте в группе и продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва получили место в плей-офф.
Там будут разыграны четыре дополнительных места на Мундиале от зоны УЕФА. В марте сборная Украины сыграет два матча против разных соперников и только две победы в этих играх выведут "сине-желтых" на ЧМ-2026.
Как Украина играла в отборе на ЧМ-2026?
- Наша команда попала в группу D квалификации на Мундиаль. Соперниками Украины по квартету были Франция, Исландия и Азербайджан.
- "Сине-желтые" провалили два стартовых матча в сентябре. После поражения от французов (0:2) Украина умудрилась сыграть вничью с Азербайджаном (1:1).
- Однако в октябре подопечные Реброва улучшили свое положение победами над Исландией и Азербайджаном. В ноябре же команда Реброва разгромно проиграла Франции (0:4).
- Матчи плей-офф отбора на ЧМ пройдут 26 и 31 марта. Финальная часть Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.