Сборная Украины вышла в плей-офф к чемпионату мира-2026

Украина удачно отыграла решающий матч отбора на Мундиаль. Команда Сергея реброва вышла в плей-офф к чемпионату мира-2026.

Сборная Украины удачно отыграла последний матч групповой стадии квалификации на чемпионат мира-2026. Наша команда встречалась в Варшаве со сборной Исландии, сообщает 24 Канал.

По теме Пока без Украины: кто уже вышел на чемпионат мира по футболу 2026 года

Как Украина прошла в плей-офф?

"Сине-желтых" устраивала только победа, ведь исландцы опережали нашу команду по разнице мячей. Долгое время счет не был открытым.

Однако Украина все же дожала соперника в конце встречи. На 83-й минуте счет открыл Александр Зубков, а в компенсированное время Исландию добил гол Алексея Гуцуляка.

Таким образом сборная Украины финишировала на втором месте в группе и продолжит борьбу за путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва получили место в плей-офф.

Там будут разыграны четыре дополнительных места на Мундиале от зоны УЕФА. В марте сборная Украины сыграет два матча против разных соперников и только две победы в этих играх выведут "сине-желтых" на ЧМ-2026.

Как Украина играла в отборе на ЧМ-2026?