Сборная Украины завоевала историческую медаль на Кубке мира по санному спорту

В латвийской Сигулде продолжается этап Кубка мира по санному спорту. Украинские спортсмены завоевали историческую награду в смешанной эстафете.

В программе этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде состоялась смешанная эстафета. Сборная Украины впервые с 2008 года попала на подиум, пишет 24 Канал.

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Первый подиум Украины в санных эстафетах

Нашу команду представляли одиночки Юлианны Туницкой, Андрея Мандзия, двойки Игоря Гоя с Назарием Качмаром и Елены Стецькив с Александрой Мох. Украинские спортсмены завоевали бронзовую медаль, уступив Германии и Австрии.

Отметим, что остальные четыре участника смешанной эстафеты не добрались до финиша.

Результат смешанной эстафеты на Кубке мира

1. Германия – 3.00,723

2. Австрия – 0,040

3. Украина – 3,947

Для сборной Украины это первая медаль на Кубке мира с 2008 года. Тогда "серебро" в одиночке выиграла Наталья Якушенко,

Кроме того, это первая медаль украинских санщиков в эстафетах. До сих пор нашим спортсменам не покорялся подиум в этой дисциплине.

В целом для Украины это уже девятая медаль в истории на уровне Кубка мира по санному спорту.