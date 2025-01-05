У програмі етапу Кубка світу з санного спорту в латвійській Сігулді відбулася змішана естафета. Збірна України вперше з 2008 року потрапила на подіум, пише 24 Канал.

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Перший подіум України в санних естафетах

Нашу команду представляли одиначки Юліанни Туницької, Андрія Мандзія, двійки Ігоря Гоя з Назарієм Качмаром та Олени Стецьків з Олександрою Мох. Українські спортсмени завоювали бронзову медаль, поступившись Німеччині та Австрії.

Зазначимо, що інші чотири учасники змішаної естафети не дісталися фінішу.

Результат змішаної естафети на Кубку світу

1. Німеччина – 3.00,723

2. Австрія – 0,040

3. Україна – 3,947

Для збірної України це перша медаль на Кубку світу з 2008 року. Тоді "срібло" в одиначці виграла Наталія Якушенко,

Крім того, це перша медаль українських санкарів в естафетах. Досі нашим спортсменам не підкорявся подіум у цій дисципліні.

Загалом для України це вже дев'ята медаль в історії на рівні Кубка світу з санного спорту.