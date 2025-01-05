В программе этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде состоялась смешанная эстафета. Сборная Украины впервые с 2008 года попала на подиум, пишет 24 Канал.
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Первый подиум Украины в санных эстафетах
Нашу команду представляли одиночки Юлианны Туницкой, Андрея Мандзия, двойки Игоря Гоя с Назарием Качмаром и Елены Стецькив с Александрой Мох. Украинские спортсмены завоевали бронзовую медаль, уступив Германии и Австрии.
Отметим, что остальные четыре участника смешанной эстафеты не добрались до финиша.
Результат смешанной эстафеты на Кубке мира
- 1. Германия – 3.00,723
- 2. Австрия – 0,040
- 3. Украина – 3,947
Для сборной Украины это первая медаль на Кубке мира с 2008 года. Тогда "серебро" в одиночке выиграла Наталья Якушенко,
Кроме того, это первая медаль украинских санщиков в эстафетах. До сих пор нашим спортсменам не покорялся подиум в этой дисциплине.
В целом для Украины это уже девятая медаль в истории на уровне Кубка мира по санному спорту.