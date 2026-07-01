Очередная попытка представителей страны-агрессора попасть на международный спортивный турнир закончилась неудачей. Российская команда не смогла отправиться в Польшу, где проходит континентальный чемпионат среди молодежи, сообщает "24 Канал".

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Почему россияне остались без чемпионата Европы?

Сборная России не выступит на юношеском чемпионате Европы по гребному слалому, который проходит в польском Кракове с 30 июня по 5 июля. Причиной стал отказ польских властей выдавать российским спортсменам визы для въезда в страну.

О неудачной поездке рассказал главный тренер сборной России Максим Образцов в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По его словам, команда пыталась найти обходной путь и получить документы через другие страны Шенгенской зоны.

Образцов пожаловался, что россияне обращались к Германии и Словении с просьбой оформить визы, которые позволили бы попасть в Польшу. Однако эти страны соглашались выдавать разрешения только на период пребывания на своей территории, без возможности дальнейшего въезда в Польшу.

Мы не выступаем из-за отсутствия виз. Пытались подавать документы, но поляки не выдают визы. Обращались за приглашениями к немцам и словенцам, но они выдают визу только на срок поездки к ним, – заявил Образцов.

Не первый скандал с участием российских спортсменов

В последнее время представители страны-агрессора регулярно сталкиваются с трудностями при участии в международных турнирах. Причиной становятся как санкции, так и принципиальная позиция отдельных государств в отношении допуска россиян.

Недавно подобный конфликт произошел и на Кубке вызова по художественной гимнастике в румынском Клуже. Организаторы отказались демонстрировать российскую символику во время соревнований, после чего представительницы России устроили демарш и объявили бойкот престижному турниру.