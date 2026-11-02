В Чехии сделали неоднозначное заявление о возвращении России в хоккей

Юниорская женская сборная России по хоккею может приехать на чемпионат мира уже в январе. В принимающей стране не исключают такого развития событий.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка высказался о том, что не исключает участия российских хоккеисток в чемпионате мира U-18. Слова государственного чиновника приводит издание seznam.cz.

Что в Чехии говорят о приезде россиянок

Глава чешского МИД отметил, что вероятность участия российской команды в начале следующего года существует.

На мой взгляд, отстранять молодых спортсменок от соревнований по политическим причинам – неправильно. С другой стороны, Россия уже пять лет ведет войну в Европе, поэтому исполнение гимна Российской Федерации здесь, безусловно, неуместно. Именно поэтому я хотел бы как можно скорее встретиться с министром спорта Штястным и президентом федерации хоккея Гадамчиком,

– сказал Мацинка.

Напомним, что 30 октября спортивный арбитраж в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях.

Это решение касается и чемпионата мира среди девушек U-18, который состоится с 8 по 16 января 2027 года в Чехии.

Что еще означает решение CAS для Украины

IIHF официально отреагировала на решение CAS, выразив разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципу сохранения целостности спорта.

В одной из европейских стран подтвердили, что для включения России в состав участников ЧМ-2027 среди мужчин из мирового первенства могут исключить Украину.