Россиян вернули в мировой хоккей: суд вынес скандальное решение

Adv

В обнародованном решении говорится о допуске россиян сразу к пяти соревнованиям под эгидой международной федерации IIHF. Сама организация с таким решением не согласна.

популярные видео

Сыграют ли россияне на чемпионате мира по хоккею

CAS неожиданно поддержал апелляцию россиян решение совета IIHF, которая в июле оставила в силе отстранение российских сборных от всех мировых первенств.

Поскольку арбитраж в Лозанне обладает высшей инстанцией в спортивном праве, и его решения уже просто невозможно обжаловать, международной федерации придется восстановить для команд страны-агрессора допуск к турнирам в следующем сезоне 2026/2027:

юношеский чемпионат мира (Канада) 26 декабря 2026 года – 5 января 2027 года

чемпионат мира среди девушек U-18 (Чехия) 8–16 января 2027 года

чемпионат мира среди юношей U-18 (США) 22 апреля – 2 мая 2027 года

чемпионат мира среди мужчин (Германия) 14–30 мая 2027 года

чемпионат мира среди женщин (Канада) в ноябре 2027 года

В то же время IIHF уже официально отреагировала на решение CAS, выразив разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципа сохранения целостности спорта.

Серьезной проблемой является то, что формат турниров уже был определен. Например, на чемпионате мира среди мужчин в Германии еще летом был окончательно сформирован состав обеих групп. Непонятно, как федерация должна интегрировать Россию в уже утвержденный план первенства.

Тем более что в элитном дивизионе Мундиала впервые за много лет примет участие сборная Украины – если россияне будут играть на чемпионате, организаторы должны учесть необходимость разделить команды на турнирном пути.