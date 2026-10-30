Росіян повернули у світовий хокей: суд ухвалив скандальне рішення

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В оприлюдненому рішенні йдеться про допуск росіян одразу до п'яти змагань під егідою міжнародної федерації IIHF. Сама організація з такою ухвалою не погоджується.

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CAS несподівано підтримав апеляцію росіян на рішення ради IIHF, яка у липні зберегла в силі відосторонення російських збірних від усіх світових першостей.

Оскільки арбітраж у Лозанні володіє найвищою силою у спортивному праві, і його вироки вже просто неможливо оскаржити, міжнародній федерації доведеться відновити для команд країни-агресора допуск до турнірів у наступному сезоні 2026/2027:

молодіжний чемпіонат світу (Канада) 26 грудня 2026-го – 5 січня 2027-го

чемпіонат світу серед дівчат U-18 (Чехія) 8–16 січня 2027 року

чемпіонат світу серед юнаків U-18 (США) 22 квітня – 2 травня 2027 року

чемпіонат світу серед чоловіків (Німеччина) 14–30 травня 2027 року

чемпіонат світу серед жінок (Канада) у листопаді 2027 року

Водночас IIHF вже офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантіям безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.

Серйозною проблемою є те, що формат турнірів вже був визначений. Наприклад, на чемпіонаті світу серед чоловіків у Німеччині ще влітку було остаточно сформовано склад обох груп. Незрозуміло, як федерація повинна інтегрувати Росію в уже затверджений план першості.

Тим більше, що участь у Мундіалі в еліті вперше за багато років братиме збірна України – якщо росіяни гратимуть на чемпіонаті, організатори повинні врахувати необхідність розвести команди на турнірному шляху.