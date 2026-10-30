Украину могут исключить из чемпионата мира ради возвращения России

Возвращение России в мировой хоккей может иметь последствия для украинской национальной сборной. Остается неясным, как Международная федерация хоккея будет интегрировать представителей страны-агрессора в турниры, формат которых уже утвержден.

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур отреагировал на решение CAS о допуске россиян к международным турнирам. Из-за этого сборная Украины рискует столкнуться с изменениями перед возвращением в элиту чемпионата мира, пишет "Трибуна".

Мазур высказался о возможных последствиях для Украины

Глава ФХУ заявил, что организация в настоящее время изучает решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне и не понимает, как оно могло быть принято.

Он подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: Россия является страной-агрессором, которая уничтожила немало спортивных арен на украинской территории. По мнению Мазура, до восстановления этих объектов не может быть и речи о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Отдельно глава украинской федерации обратил внимание на возможные изменения в дивизионах. По его словам, ранее звучали предположения, что Россию могут вернуть именно в тот дивизион, из которого ее исключили. Это потенциально означало бы, что Украине придется снова выступать в дивизионе 1А.

Посмотрим, какими будут их реакция и дальнейшие шаги. Процесс не будет быстрым, но звучали тезисы о возможном возвращении России в тот дивизион, из которого ее исключили – из-за чего Украине, возможно, придется снова соревноваться в 1А,

– отметил Мазур.

В то же время он призвал дождаться официальной реакции IIHF, ведь после избрания нового президента Франца Райндля важно увидеть, как организация будет выполнять решение CAS.

Украина впервые за 20 лет сыграет в элите ЧМ: что известно о турнире

Мужской чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Украина впервые за 20 лет выступит в элитном дивизионе и попадет в группу А.

Соперниками нашей команды станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия и Словения. Однако возвращение россиян вызывает дополнительные вопросы относительно утвержденного формата соревнований.

Мазур также отметил, что пока неясно, как именно будет происходить допуск российских команд, учитывая проблемы с получением ими виз в европейские страны. Украинская федерация планирует следить за развитием ситуации и искать возможности отстаивать свои права.

Президент ФХУ добавил, что сейчас организации приходится работать и в условиях последствий российских атак на Кременчуг, где расположен ее офис. Из-за обстрелов в городе объявили день траура, есть пострадавшие и поврежденные дома.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях. Речь идет о пяти турнирах под эгидой IIHF в сезоне 2026/2027, среди которых и мужской чемпионат мира в Германии.