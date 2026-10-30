Україну можуть виключити з чемпіонату світу заради повернення Росії

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Президент Федерації хокею України Сергій Мазур відреагував на рішення CAS допустити росіян до міжнародних турнірів. Через це збірна України ризикує зіткнутися зі змінами перед поверненням до еліти чемпіонату світу, пише "Трибуна".

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Мазур висловився про можливі наслідки для України

Очільник ФХУ заявив, що організація наразі вивчає рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні та не розуміє, як воно могло бути ухвалене.

Він наголосив, що позиція України залишається незмінною: Росія є країною-агресором, яка знищила чимало спортивних арен на українській території. На думку Мазура, до відбудови цих об'єктів про повернення російських спортсменів до міжнародних змагань не може бути й мови.

Окремо керівник української федерації звернув увагу на можливі зміни в дивізіонах. За його словами, раніше звучали припущення, що Росію можуть повернути саме до того дивізіону, з якого її виключили. Це потенційно означало б, що Україні доведеться знову виступати в дивізіоні 1А.

Подивимось, якими будуть їхня реакція та подальші кроки. Процес не буде швидким, але звучали тези про можливе повернення Росії в той дивізіон, звідки її виключили – через що Україні, можливо, доведеться знову змагатися в 1А– зазначив Мазур.

Водночас він закликав дочекатися офіційної реакції IIHF, адже після обрання нового президента Франца Райндля важливо побачити, як організація виконуватиме рішення CAS.

Україна вперше за 20 років зіграє в еліті ЧС: що відомо про турнір

Чоловічий чемпіонат світу з хокею 2027 року відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня. Україна вперше за 20 років виступить в елітному дивізіоні та потрапить до групи А.

Суперниками нашої команди мають стати Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія. Однак повернення росіян створює додаткові питання щодо затвердженого формату змагань.

Мазур також зауважив, що наразі незрозуміло, як саме відбуватиметься допуск російських команд, зважаючи на проблеми з отриманням ними віз до європейських країн. Українська федерація планує стежити за розвитком ситуації та шукати можливості відстоювати свої права.

Президент ФХУ додав, що зараз організації доводиться працювати й в умовах наслідків російських атак на Кременчук, де розташований її офіс. Через обстріли в місті оголосили день жалоби, є постраждалі та пошкоджені будинки.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях. Йдеться про п'ять турнірів під егідою IIHF у сезоні-2026/2027, серед яких і чоловічий чемпіонат світу в Німеччині.