Страны УЕФА договорились бойкотировать чемпионат мира по футболу

Европейские футбольные федерации согласились бойкотировать чемпионат мира, если ФИФА не откажется от планов продать часть прав на турнир частным инвесторам. При нынешнем формате соревнований Европа делегирует на чемпионат мира 16 сборных, то есть треть всех участников.

В УЕФА решились на крайние меры из-за беспрецедентного намерения президента ФИФА Джанни Инфантино извлечь коммерческую выгоду из продажи миноритарных долей в самых престижных футбольных соревнованиях планеты, пишет 24 Канал.

Что решили на экстренном онлайн-заседании УЕФА

Страны-члены Европейского футбольного союза, как пишет SkyNews, единодушно согласились с тем, что план Джанни Инфантино продать компаниям коммерческие права на чемпионат мира пересекает все границы дозволенного в мировом футболе.

55 национальных ассоциаций были возмущены тем, что ФИФА намерена создать компанию с капиталом в 20 миллиардов долларов, 20% которого будут переданы инвесторам, в частности, брату зятя президента США Дональда Трампа.

Все страны УЕФА согласны с тем, что в случае реализации этих намерений будет дискредитирован принцип, согласно которому футбол не принадлежит конкретным владельцам и существует ради игроков и болельщиков, а не чьих-то интересов.

Если Инфантино не откажется от своего бизнес-плана, сборные из Европы готовы принципиально отказаться от участия в чемпионате мира.

Что будет с ЧМ-2030

Следующий чемпионат мира должен состояться в 2030 году впервые сразу на двух континентах в трех странах – Испании, Португалии и Марокко. Если бойкот действительно состоится, проведение турнира окажется под угрозой срыва из-за отказа действующих чемпионов – испанцев и португальцев – от участия.