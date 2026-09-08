Россияне ночью провели атаку на столицу с помощью беспилотников и различных видов ракет. Подкопаева во время атаки находилась в укрытии на подземной парковке, сообщает 24 Канал.

Лилия Подкопаева в Киеве

Еще в День Независимости Подкопаева публиковала фото из столицы, куда приехала с мужем впервые за долгое время. Гимнастка участвовала в мероприятиях, организованных под патронатом Президента Украины.

Очевидно, спортсменка до сих пор не вернулась в США. Ночью она в своем инстаграме публиковала сторис, на которых были скриншоты из приложения для оповещения о воздушных тревогах. Сама Подкопаева при этом ждала отбоя в подземном паркинге – судя по фотографиям, даже не в машине, а просто на коврике на полу.

Фото из инстаграма Лилии Подкопаевой



Фото из инстаграма Лилии Подкопаевой

Позже олимпийская чемпионка также добавила фото с изображением черного дыма на фоне Андреевской церкви в Киеве и видео баллистического обстрела, сопроводив это хэштегом "Россия – государство-террорист".