В Киеве Подкопаева находилась в сопровождении своего мужа Игоря Дубинского. Она посетила мероприятие, организованное Президентом Украины, пишет 24 Канал.

Что Подкопаева делала в Киеве

Гимнастка рассказала в соцсетях, что приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в "Мистецьком Арсенале", а также в Форуме веры и свободы. Мероприятия, к которым присоединились звезды шоу-бизнеса, общественные деятели, спортсмены и военные, проходили под патронатом президента Владимира Зеленского.

Представители разных стран и культур сошлись в одном – в общей молитве за мир в Украине. В эти дни особенно остро понимаешь: вера объединяет, а наша надежда не знает границ,

– написала Подкопаева о главной цели своего визита.

Что происходило в жизни Лилии Подкопаевой за последний год

2026 год принес олимпийской чемпионке Атланты-1996 горькую утрату: в Соединенных Штатах скончалась ее мама Людмила Петриченко.

Недавно Подкопаева отмечала свой 48-й день рождения, который впервые провела без самого родного человека. Бывшая гимнастка трогательно обратилась к маме со словами благодарности и любви.