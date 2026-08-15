Подкопаевой исполняется 48 лет. В этот день она через инстаграм обратилась к маме со словами благодарности, в которых слышится большая печаль.

Что написала Подкопаева о дне рождения без мамы

Олимпийская чемпионка отметила, что год назад в ее жизни произошла огромная перемена. Она впервые отмечает день рождения, не имея возможности позвонить своей маме.

Подкопаева вспомнила, что всегда в этот день звонила самому близкому человеку первой, чтобы сказать "спасибо", а не получить поздравления.

30 лет назад она звонила маме, чтобы рассказать о своей олимпийской золотой медали в Атланте. Интернета тогда не было, трансляция шла глубоко ночью по киевскому времени, а мама гимнастки в Донецке не могла смотреть, потому что слишком переживала за дочь. Она только ходила по улице, молилась и подходила к окну, чтобы услышать комментатора.

В этом году позвонить некому. Но я все равно говорю: мама, спасибо тебе. За те ночи под окнами. За молитвы, которыми ты меня оберегала на расстоянии. Достижения – это ценно. Но настоящее счастье – не в победе, а в том, с кем ею поделиться,

– трогательно написала спортсменка.

Она завершила свое обращение тем, что день рождения – это тот день, который ей подарила именно мама.

Что известно о маме Лилии Подкопаевой

Людмила Петриченко в последние годы проживала вместе с дочерью в Соединенных Штатах. Ее сердце остановилось 11 апреля 2026 года. Женщину похоронили на Арлингтонском кладбище.