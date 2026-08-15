Подкопаєвій виповнюється 48 років. У цей день вона через інстаграм звернулася до мами зі словами подяки, в яких вчувається великий сум.

Що написала Подкопаєва про день народження без мами

Олімпійська чемпіонка зазначила, що зі рік у її житті відбулася величезна зміна. Вона вперше відзначає день народження без можливості зателефонувати своїй мамі.

Подкопаєва пригадала, що завжди у цей день дзвонила найріднішій людині першою, щоб сказати "дякую", а не отримати привітання.

30 років тому вона телефонувала мамі, щоб розповісти про своє олімпійське золото в Атланті. Інтернету тоді не було, трансляція йшла глибоко вночі за київським часом, а мама гімнастки у Донецьку не могла дивитися, бо занадто переживала за доньку. Тільки холила вулицею, молилася та підходила до вікна, щоб почути коментатора.

Цього року подзвонити нема кому. Але я все одно кажу: мамо, дякую тобі. За ті ночі під вікнами. За молитви, якими ти мене береглa на відстані. Досягнення — це цінно. Але справжнє щастя — не в перемозі, а в тому, з ким нею поділитися,

– зворушливо написала спортсменка.

Вона завершила своє звернення тим, що день народження – це той день, який їй подарувала саме мама.

Що відомо про маму Лілії Подкопаєвої

Людмила Петриченко останніми роками проживала разом з дочкою у Сполучених Штатах. Її серце зупинилося 11 квітня 2026 року. Жінку поховали на Арлінгтонському цвинтарі.