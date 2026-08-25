У Києві Подкопаєва була у супроводі свого чоловіка Ігоря Дубінського. Вона завітала на захід, організований Президентом України, пише 24 Канал.

Що Подкопаєва робила у Києві

Гімнастка розповіла у соцмережах, що взяла участь у Національному молитовному сніданку в Мистецькому Арсеналі, а також Форумі віри й свободи. Заходи, до яких долучилися зірки шоу-бізнесу, громадські діячі, спортсмени та військові, відбувалися під патронатом Президента Володимира Зеленського.

Представники різних країн і культур зійшлися в одному — у спільній молитві за мир в Україні. У ці дні особливо гостро розумієш: віра об'єднує, а наша надія не має кордонів,

– написала Подкопаєва про головну мету свого візиту.

Що відбувалось у житті Лілії Подкопаєвої за останній рік

2026 рік приніс олімпійській чемпіонці Атланти-1996 гірку втрату: у Сполучених Штатах померла її мама Людмила Петриченко.

Нещодавно Подкопаєва відзначала свій 48-ий день народження, який вперше провела без найріднішої людини. Колишня гімнастка зворушливо звернулася до мами зі словами подяки та любові.