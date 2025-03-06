Тройной сейв Трубина попал в подборку лучших спасений Лиги чемпионов
Состоялись первые матчи противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В одном из поединков лиссабонская Бенфика принимала каталонскую Барселону.
К сожалению, португальские "орлы" минимально уступили в первой встрече. Единственный и победный гол в матче забил Рафинья на 61-й минуте второго тайма. При этом, что каталонцы с 22-й минуты играли в меньшинстве после удаления Пау Курбаси.
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Трубин зажег в Лиге чемпионов
Несмотря на поражение в УЕФА отметили невероятное спасение от Анатолия Трубина в одной из затяжных атак Барселоны, сообщает 24 Канал. Украинский голкипер Бенфики в одной атаке за несколько секунд трижды подряд спасал команду от пропущенного гола.
Именно это спасение попало в подборку лучших сейвов 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также в подборку от УЕФА попали другие сейвы:
- Алисон Бекера (Ливерпуль)
- Войцеха Щенсны (Барселона)
- Эмилиано Мартинеса (Астон Вилла)
- Тибо Куртуа (Реал Мадрид)
- Мануэля Нойера (Бавария)
- Тимона Велленройтера (Фейенорд)
Видео лучших сейвов ЛЧ от УЕФА
Обратите внимание! Ответный матч 1/8 финала Барселона – Бенфика запланирован на 11 марта. Начало – в 19:45 по киевскому времени.
Для Трубина первый матч против Барселоны стал уже 36-м в текущем сезоне-2024/2025 (во всех турнирах), в которых он пропустил 35 голов и отыграл 16 поединков на ноль.