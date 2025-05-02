Одиозного Поворознюка заставили читать лекцию о дискриминации после сексистских заявлений о женщинах

Президент Ингульца наговорил много позорных слов о женском футболе. Из-за этого ассоциация выписала ему довольно интересный штраф.

Президент Ингульца Александр Поворознюк остается наиболее скандальным субъектом украинского футбола. Бизнесмен часто дает откровенные интервью, в которых озвучивает дикие цитаты.

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Наказание за сексизм

Среди них было и сексистское заявление в конце марта. Поворознюк заявил, что он не понимает женский футбол и сказал следующую фразу: "Там кроме красивых девушек я футбола не вижу. А с красивыми девушками надо что-то другое делать, а не в футбол играть".

Такие скандальные слова вызвали внимание со стороны КДК УАФ. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке, Поворознюк оштрафован на 200 тысяч гривен.

Кроме того, президент Ингульца должен прочитать для своего клуба лекцию о недопустимости дискриминации в футболе. Напомним, что ранее футболистки сборной Украины выразили возмущение из-за сексистских заявлений Поворознюка.

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Сейчас команда из Петрово ведет борьбу за выживание в УПЛ. За четыре тура до финиша сезона Ингулец занимает 15 место, которая отправит команду напрямую в Первую лигу. От зоны переходных матчей "аграриев" отделяет три балла.