Семья Усика громко отпраздновала День рождения дочери: зажигательное видео

Семья Александра Усика отпраздновала День рождения дочери. Вместе с женой они показали зажигательные танцы на мероприятии.

24 февраля дочери Александра Усика исполнилось 15 лет. Семья боксера через несколько дней громко отпраздновала праздник, пригласив известных украинских звезд, пишет 24 канал.

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Как Усик отпраздновал День рождения дочери

В сети появились видео, где Александр зажигает вместе с Надей Дорофеевой на сцене.

Усик танцует с Дорофеевой: смотрите видео

Также среди приглашенных была Елена Омаргалиева. На одном из видео можно увидеть, как украинский боксер танцует вместе с женой Екатериной. Пара отличилась эффектными образами.

Танцы Усика с женой: видео

Отметим, что празднование Дня рождения Елизаветы состоялось 28 февраля.