24 лютого донці Олександра Усика виповнилося 15 років. Сім'я боксера через кілька днів гучно відсвяткувала свято, запросивши відомих українських зірок, пише 24 канал.

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Як Усик відсвяткував День народження доньки

У мережі з'явилися відео, де Олександр запалює разом з Надьою Дорофеєвою на сцені.

Усик танцює з Дорофеєвою: дивіться відео

Також серед запрошених була Олена Омаргалієва. На одному з відео можна побачити, як український боксер танцює разом з дружиною Катериною. Пара відзначилася ефектними образами.

Танці Усика з дружиною: відео

Відзначимо, що святкування Дня народження Єлизавети відбулося 28 лютого.