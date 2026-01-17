Сенегал – Марокко: прогноз на финал Кубка Африки
В воскресенье, 18 января, состоится финал Кубка африканских наций по футболу. За трофей будут бороться сборные Марокко и Сенегала.
Чемпион будет определяться в Рабате на стадионе "Stade Prince Moulay Abdallah". Игра начнется в 21:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Какова история матчей между Марокко и Сенегалом?
Это будет юбилейное 20-е очное противостояние между африканскими сборными. Согласно данным сайта Transfermarkt, преимущество в очных встречах имеют хозяева турнира.
Марокканцы записали в свой актив 11 побед и потерпели лишь три поражения, а пять раз была зафиксирована ничья. Общий баланс голов также в пользу "атласских львов" – 25:9.
Что интересно, ранее они никогда не пересекались именно на Кубке Африки. Обе сборные триумфовали по одному разу на этом турнире.
Сборная Марокко выигрывала его в далеком 1976 году. Сенегал свой титул добыл в 2021-м, когда в решающем поединке одолел Египет.
В последний раз они встречались 26 августа 2025 года. В полуфинале чемпионата африканских наций победу в серии пенальти одержало Марокко после ничьей 1:1.
Отметим, что подопечные Валида Реграги в в мировом рейтинге ФИФА занимают самую высокую строчку среди сборных своего континента – 11-ю, а Сенегал как раз является вторым – 19-место.
Прогноз букмекера
Марокко є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу цієї збірної дають коефіцієнт 2,28. Шанси Сенегалу оцінюють у 3,75, тоді як можливість нічиєї – 2,90. На думку букмекерів, у фіналі обидві команди діятимуть обережно, тому в цьому поєдинку не очікується багато голів. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 2,65, тоді як ТМ 2,5 – 1,50. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві збірні, дорівнює 2,15, що бодай одна з них цього не зробить – 1,64. На перемогу сенегальців у турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25, на Марокко – 1,64.
Как Марокко и Сенегал играли на турнире?
Обе сборные на групповом этапе набрали по семь очков и финишировали на первых местах в своих квартетах.
В раунде плей-офф Марокко одолело Танзанию, Камерун и Нигерию, не пропустив при этом ни одного гола. Сенегал параллельно переиграл Судан (3:1), Мали (1:0) и Египет (1:0).
Стоит отметить, что лучшим бомбардиром турнира сейчас является марокканский полузащитник Реала Браим Диас. Он записал в свой актив уже пять голов.