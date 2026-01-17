Сенегал – Марокко: прогноз на фінал Кубка Африки

У неділю, 18 січня, відбудеться фінал Кубка африканських націй з футболу. За трофей будуть боротися збірні Марокко та Сенегалу.

Чемпіон визначатиметься в Рабаті на стадіоні "Stade Prince Moulay Abdallah". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія матчів між Марокко та Сенегалом?

Це буде ювілейне 20-те очне протистояння між африканськими збірними. Згідно з даними сайту Transfermarkt, перевагу в очних зустрічах мають господарі турніру.

Марокканці записали у свій актив 11 перемог і зазнали лише трьох поразок, а п'ять разів було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь "атлаських левів" – 25:9.

Що цікаво, раніше вони ніколи не перетиналися саме на Кубку Африки. Обидві збірні тріумфували по одному разу на цьому турнірі.

Збірна Марокко вигравала його в далекому 1976 році. Сенегал свій титул здобув у 2021-му, коли у вирішальному поєдинку здолав Єгипет.

Востаннє вони зустрічалися 26 серпня 2025 року. У півфіналі чемпіонату африканських націй перемогу в серії пенальті здобуло Марокко після нічиєї 1:1.

Зазначимо, що підопічні Валіда Реграгі у світовому рейтингу ФІФА посідають найвищу сходинку серед збірних свого континенту – 11-ту, а Сенегал якраз є другим – 19-місце.

Прогноз букмекера

Марокко є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу цієї збірної дають коефіцієнт 2,28. Шанси Сенегалу оцінюють у 3,75, тоді як можливість нічиєї – 2,90. На думку букмекерів, у фіналі обидві команди діятимуть обережно, тому в цьому поєдинку не очікується багато голів. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 2,65, тоді як ТМ 2,5 – 1,50. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві збірні, дорівнює 2,15, що бодай одна з них цього не зробить – 1,64. На перемогу сенегальців у турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 2,25, на Марокко – 1,64.

*Коефіцієнти подані станом на 17:10 16.01.2026.

Як Марокко та Сенегал грали на турнірі?