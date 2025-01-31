"Громкие бои и сильные соперники": украинский боксер раскрыл амбициозные цели на 2025 год

Сергей Богачук поделился мыслями относительно своего будущего и карьеры в профессиональном ринге. Украинский боксер рассказал о планах и целях, которых он намерен достичь в 2025 году.

Также спортсмен затронул тему следующего поединка. В сети появилась информация, что он должен провести бой с победителем пары Ортис – Мадримов, сообщает 24 канал со ссылкой на XSPORT.

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Что будет делать Богачук в 2025 году?

Сергей Богачук рассказал, что после боя с Ишмаэлем Дэвисом в андеркарде реванша Усик – Фьюри, он стал обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC. Сейчас им владеет американский боксер Себастьян Фундора.

Богачук рассказал, что организация планирует, чтобы чемпион провел промежуточный бой, а затем титульный поединок или оставить пояс. Сергей также подчеркнул, что он является официальным претендентом на поединок с Фундорой.

Возможно мне устроят бой с победителем пары Ортис – Мадримов. Не могу ответить сразу, потому что с промоутером ждем развития событий. У меня уже были подобные ситуации, когда все менялось за несколько недель до боя и подобное в боксе бывает. Говоря о потенциальных поединках с вышеупомянутыми боксерами, то мне оба эти бои достаточно интересны,

– рассказал Богачук.

Украинский боксер также среди планов на 2025 год выделил желание подраться за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC. Богачук отметил, что ему неважно с кем выйти в ринг за чемпионский пояс.

Здесь, в США, за годы карьеры местная публика меня уже знает, на мои бои приходят болельщики и хочется демонстрировать качественный, яркий бокс. Мои цели – Громкие бои, сильные соперники, завоеванные титулы, – добавил Богачук.

Напомним, что Сергей Богачук победил Ишмаэля Дэвисом в поединке в андеркарде Усик – Фьюри. Украинский боксер одолел британского соперника техническим нокаутом.