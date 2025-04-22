Сергей Богачук узнал имя следующего соперника: когда и где пройдет бой

Боксер из Винницкой области выйдет на ринг уже меньше чем через месяц. Его оппонентом станет 29-летний американец, который проиграл три из пяти своих последних поединков.

Звездный украинский боксер Сергей Богачук узнал своего следующего соперника. 29-летний уроженец Винницы выступает в первом среднем весе.

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Новый соперник Богачука

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на 360 Promotions, украинец выйдет на ринг против американца Майкла Фокса. Встреча пройдет в рамках боксерского вечера Hollywood Night Pass.

Поединок назначен на 17 мая, пройдет он в калифорнийском Коммерсе (США). В этот же вечер в андеркарде боя Богачука пройдет поединок между Омаром Тринидадом и Александером Эспинозой в полулегком весе.

Напомним, что сейчас Сергей имеет статус обязательного претендента по версии WBC. Этот титул украинец проиграл в августе прошлого года Вирджилу Ортису.

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В декабре же Богачук победил техническим нокаутом Ишмаэля Дэвиса. Всего на профессиональном уровне Сергей 25 из 27-ми боев, из них 23 – нокаутом. Что касается Фокса, то на его счету 24 победы в 28-ми поединках.