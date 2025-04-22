Зірковий український боксер Сергій Богачук дізнався свого наступного суперника. 29-річний уродженець Вінниці виступає у першій середній вазі.

До теми Дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Усику

Новий суперник Богачука

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на 360 Promotions, українець вийде на ринг проти американця Майкла Фокса. Зустріч пройде в рамках боксерського вечора Hollywood Night Pass.

Поєдинок призначено на 17 травня, пройде він у каліфорнійському Коммерсі (США). У цей же вечір в андеркарді бою Богачука пройде поєдинок між Омаром Тринідадом та Александером Еспінозою у напівлегкій вазі.

Нагадаємо, що наразі Сергій має статус обов'язкового претендента за версією WBC. Цей титул українець програв у серпні минулого року Вірджилу Ортісу.

Читайте також "Про дружбу мови немає": український боксер хоче побитися з непереможеним росіянином

У грудні ж Богачук переміг технічним нокаутом Ішмаеля Девіса. Всього на професійному рівні Сергій 25 з 27-ми боїв, з них 23 – нокаутом. Що стосується Фокса, то на його рахунку 24 перемоги у 28-ми поєдинках.