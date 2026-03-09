Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ

Народный депутат Украины, олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что имеет претензии к бывшему главе НОК Сергею Бубке. По мнению чиновника, беглец не занимается проблемами украинского спорта.

Беленюк напомнил, что Бубка является членом Международного олимпийского комитета и должен был бы высказаться относительно событий на Олимпийских играх-2026. Зато бывший спортсмен совершает действия, которые могут заинтересовать правоохранительные органы, сказал нардеп Общественное Спорт.

Почему Бубкой может заинтересоваться СБУ?

Как передает Sport.ua, Беленюк возмутился тому, что бывший президент НОК никак не вмешался в скандалы, которые сопровождали Украину на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине.

Я не услышал ни одного слова от него после скандалов на Олимпиаде, где наша сборная выступила не лучшим образом. В качестве представителя МОК он не высказался по этому поводу,

– критически заметил Беленюк.

Народный депутат также высказался в рамках дискуссии относительно того, должен ли Сергей Бубка потерять звание Героя Украины из-за того, что он отказался публично осудить российскую агрессию и не защищает интересы Украины на международной арене.

Если есть приговор суда о незаконных действиях Бубки, то он должен понести ответственность. Я знаю, что пока нет таких приговоров. Однако, если информация подтвердится, то СБУ должна проверить и реагировать в соответствии с законодательством,

– подчеркнул олимпийский чемпион.

Лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины?